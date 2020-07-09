شقيقة عبد الكريم الكباريتي في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان:انتقلت الى رحمته تعالى المغفور لها بإذن الله الحاجة نعمات علاوي الكباريتي (ام فواز) زوجة المرحوم الحاج مطيع مذكور الكباريتي.
والدة كل من غادة زوجة ابراهيم النابلسي، ورندة زوجة المرحوم حازم ابو ريشة، ومنى زوجة حكم ابو ريشة، وفاتن والدة قيس مال الله وفواز وزوجته تمارا العدوان.
وشقيقة كل من عبدالعزيز وعبدالكريم وفردوس وفريال، والمرحومين عطا الله وصالح ووطفة وفاطمة وبديعة وفادية.
وجدة كل من بسمة وبدر وهبة وندى والمرحومة نوف النابلسي، وفارس وسارة وزيد ابو ريشة، وراوية ودانية ولنا وكريم ابو ريشة، وقيس وبنان مال الله، ومطيع وزين وحمزة الكباريتي.
وسيتم تشييع جثمانها الطاهر يوم الاربعاء الموافق ٢٢ تموز ٢٠٢٠ بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب
ونظراً للظروف الحالية وامتثالاً لأوامر الدفاع تقبل التعازي على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر الهاتف.