|
أبو وندي والخضور.. نسايب
وطنا اليوم-عمان:وجهت جاهة كريمة من عشيرة أبو وندي إلى مضارب الخضور/ بني حميدة لطلب يد الانسة المهذبة ابنة المرحوم سالم مسلم الخضور/ ابوعمر لابنهم الشاب علي عناد ابو وندي فيما كان على رأس المستقبلين عدد من أبناء عشيرة الخضور وأصدقائهم . وطلب باسم الجاهة الباشا محمود سالم أبو وندي وأجاب عم العروس محمد سلامةالخضور طلب الجاهة بالإيجاب. الف مبروك للعروسين
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|