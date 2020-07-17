الرئيسية | اخبار الناس أبو وندي والخضور.. نسايب

وطنا اليوم-عمان:وجهت جاهة كريمة من عشيرة أبو وندي إلى مضارب الخضور/ بني حميدة لطلب يد الانسة المهذبة ابنة المرحوم سالم مسلم الخضور/ ابوعمر لابنهم الشاب علي عناد ابو وندي فيما كان على رأس المستقبلين عدد من أبناء عشيرة الخضور وأصدقائهم . وطلب باسم الجاهة الباشا محمود سالم أبو وندي وأجاب عم العروس محمد سلامةالخضور طلب الجاهة بالإيجاب. الف مبروك للعروسين

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