 وطنا نيوز -أبو وندي والخضور.. نسايب
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أبو وندي والخضور.. نسايب
التاريخ : 19-07-2020 05:39:12 المشاهدات: 1953

وطنا اليوم-عمان:وجهت جاهة كريمة من عشيرة أبو وندي إلى مضارب الخضور/ بني حميدة لطلب يد الانسة المهذبة ابنة المرحوم سالم مسلم الخضور/ ابوعمر لابنهم الشاب علي عناد ابو وندي فيما كان على رأس المستقبلين عدد من أبناء عشيرة الخضور وأصدقائهم . وطلب باسم الجاهة الباشا محمود سالم أبو وندي وأجاب عم العروس محمد سلامةالخضور طلب الجاهة بالإيجاب. الف مبروك للعروسين


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