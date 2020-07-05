اجتماع ملتقى ابناء الكرك للتداول في كيفية الرد على إحالة الجعافرة الى التقاعد من هيئة مديري مياه اليرموك

وطنا اليوم - عقدت اللجنة الادارية لملتقى أبناء الكرك الثقافي الاجتماعي /عمان والزرقاء..اجتماعا وبحضور شيخ مشايخ الكرك الشيخ عاطف عطيوي المجالية واللواء المتقاعد عبدالسلام الجعافره للتداول في موضوع كيفية الإحالة للمهندس توفيق الجعافرة من رئاسة هيئة مديري مياه اليرموك .. وأكد المجتمعون في منزل اخونا الكريم وعضو الملتقى شادي الحمايده في أن الطريقة التي تمت بها الإحالة للمهندس توفيق الجعافرة لم تكن اخلاقية ولم تراعي قواعد الأخلاق العامة من حيث التكريم للموظفين الذين امضوا اربعة عقود في العمل العام وبرتبة أمين عام وزارة ..

وان التصريحات التي اطلقها أمين عام وزارة المياه والري على الإعلام لم تكن صادقة وكانت فيها ريحة العنصرية الأقليمية البغيضة التي يرفضها جلالة الملك والشعب والوطن ونرفضها نحن ابناء الكرك في التعامل مع أي موظف عام في الدولة من أي محافظة كانت في الوطن .

واتفق المجتمعون على مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال القانون وأيضا من خلال التواصل مع بعض الجهات الشعبية والحكومية لضمان عدم تكرار مثل هكذا تصرفات غبيه لا تنم عن حس المسؤلية الأخلاقية من قبل المسؤولين عن مثل هكذا تصرفات .