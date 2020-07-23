 وطنا نيوز -إشهار زفاف عاصم صالح الشراب العبادي
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إشهار زفاف عاصم صالح الشراب العبادي
التاريخ : 18-07-2020 07:58:29 المشاهدات: 2028

بسم الله الرحمن الرحيم 

                 

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم ..

                         

                  🌹 اشهار زفاف 🌹

ازف اليكم وبتوفيق من الله عز وجل زفاف نجلي :

             عاصم صالح الشرّاب العبادي 

على صاحبة الصون والعفاف : نور 

كريمة السيد : 

            الدكتور لؤي عبدالله القضاه 

وذلك مساء يوم الخميس من هذا الاسبوع الموافق :

                  ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٠   

وسيكون الحفل عائلي مختصر وذلك امتثالاً لما تمر به البلاد من ظرف وباء كورونا ، وتقيداً بامر الدفاع والقاضي بعدم التجمعات تحت طائلة المسوؤلية.. وانني اذا اقدم خالص اعتذاري من الاخوة والاحبة والاقارب والاصدقاء والرفقاء والزملاء في معظم ارجاء واركان وطننا الحبيب وفي الخارج ، حيث انه كان من المفترض ان يكون الحفل جامعاً لكم جميعاً بفرح واكرام ، ولكن ابت الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم الا ان تتحكم في جميع المناسبات ... وهذا امر الله عز وجل ..

وانني اذا ادعو للعروسين بالتوفيق والخير والذرية الصالحة والحياة السعيدة ، اسأل الله العلي القدير ان يديم علينا وعليكم الافراح والمسرات ..دعواتكم بالخير والبركات

                 دامت الافراح حليف دياركم العامرة  

                             والله ولي التوفيق..


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