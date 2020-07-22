العساف تقيم مأدبة غداء لعدد من الزملاء

وطنا اليوم- استضافت الدكتورة بيان العساف رئيسة ملتقى سنديانة الاردن الثقافي عددا من الزملاء في الوسط الاكاديمي والسياسي والاعلامي وأقامت وجبة غداء على شرف المدعوين وعوائلهم وقد دار حديث حول الهموم الوطنية شارك فيه كل من النائب عقلة غمار والدكتور محمد مصالحة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية والدكتور محمد قدومي رئيس مجلس ادارة كلية الخوارزمي ورجل الاعمال الاستاذ عيسى مطر، والدكتور قاسم العمرو استاذ العلوم السياسية بجامعة البترا والدكتور بلال السكارنة رئيس جمعية السلم المجتمعي، والمهندس عيد العساف، وتركز الحديث حول الهموم الوطنية ودعم موقف جلالة الملك في مواجهة التحديات الخارجية التي يواجهها الاردن بصلابة.

من جانبها رحبت العساف بالضيوف وعائلاتهم مؤكدة على أهمية مثل هذه اللقاءات التي عبر عن اللحمة الوطنية القوية والعلاقات الاجتماعية المميزة.