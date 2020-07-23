عائلة الدبسه والنعيمات تحتفل بخطوبة المهندس عمر الدبسه

وطنا نيوز :احتفلت عائلتي الدبسة والنعيمات بمزيد من الفرح والسرور بخطوبة الشاب المهندس عمر ايمن مصطفى الدبسة على صاحبة الصون والعفاف كريمة الوجيه عايد حمدان سعيد النعميات ايو عيسى ضمن اجراءات التباعد الاجتماعي واقتصار الفرح على عائلتي العروسين ....ونظرا لوجود والد العريس ووالدته الوجيه المهندس ابو طارق خارج الوطن فقد كلف اخيه القيام باجراءات العقد وتيسير الامور وتسهيلها خاصة بهذا الظرف الصحي الطارئ داعين الله ان يجنب الاردن وسائر بلاد المسلمين الشر والمحن والفتن انه سميع مجيب .

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور حسن محاسنه ابو نهار وعائلته والدكتور علي الغزو وعائلته والدكتور عامر كنعان وعائلته والاستاذ طارق ابو نواس وعائلته والاستاذ محمد كنعان وعائلته والاستاذ احمد الرعود وعائلته والاستاذ هشام مقابلة وعائلته والاستاذ حسين المومني وعائلته والمهندس اسحاق ابو رعية من الصديق المهندس ابو طارق الدبسة وعائلتي العروسين بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السارة والف الف مبروك .... بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .