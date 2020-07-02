|
اللواء الركن الدكتور صبحي جدعان النعيمات .. مبارك الترفيع
وطنا اليوم-يتقدم كل من الدكتور سعيد مخلد احمد النعيمات، والشيخ حاتم محمد الغانم النعيمات، والشيخ ابراهيم احمد مجلي النعيمات، والشيخ علي محمد عارف النعيمات، ومحمد مخلد احمد النعيمات، بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخ العزيز العميد الركن الدكتور صبحي جدعان النعيمات "ابوضرغام" قائد اركان المنطقة الجنوبية بمناسبة ترفيعه الى رتبة لواء في القوات المسلحة الأردنية الباسلة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|