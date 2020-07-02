الرئيسية | اخبار الناس اللواء الركن الدكتور صبحي جدعان النعيمات .. مبارك الترفيع

وطنا اليوم-يتقدم كل من الدكتور سعيد مخلد احمد النعيمات، والشيخ حاتم محمد الغانم النعيمات، والشيخ ابراهيم احمد مجلي النعيمات، والشيخ علي محمد عارف النعيمات، ومحمد مخلد احمد النعيمات، بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخ العزيز العميد الركن الدكتور صبحي جدعان النعيمات "ابوضرغام" قائد اركان المنطقة الجنوبية بمناسبة ترفيعه الى رتبة لواء في القوات المسلحة الأردنية الباسلة.



تهانيا والف مبروك، وبكم تزهو وتعلوا المناصب يا باشا ابوضرغام النعيمات.

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