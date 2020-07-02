الرئيسية | اخبار الناس رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس يطمئن محبيه

وطنا اليوم-عمان:انهالت اليوم الخميس الاتصالات التي تطمئن على صحة رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس، نائب رئيس الوزراء السابق جمال الصرايرة. الخبر الذي لم يكن له أساس من الصحة حول تعرض الصرايرة لكسر في يده، دفع العديد من الأصدقاء للاتصال بالصرايرة، والذي دحضه الصرايرة ذاته بالظهور العلني وبهذه الصورة عند عصر اليوم الخميس من مكتبه، مقدراً استفسارات ومشاعر أصدقائه ومحبيه، وداعياً مشغّلي تلك الوسائل ومثيري الأخبار غير الصحيحة ان يكفّوا عن هذه الأساليب التي تسيىء للمجتمع الاردني وقيمه النبيلة. سلامات للمحبوب "أبو محمد".

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