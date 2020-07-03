الرئيسية | اخبار الناس مباركة للعميد الركن محاسنة بتوليه امر الكلية العسكرية الملكية

وطنا نيوز - جرش - كفرخل : بمزيد من الفرح والبهجة والسرور يتقدم الدكتور حسن محاسنه أبو نهار وعائلة وشقيقه الأستاذ محمد أبو عمران وعائلته وشقيقه الأستاذ احمد أبو محمد وعائلته بخالص التهاني واعطر التبريكات من ابن العم العميد الركن باسل مفلح محاسنة وذلك بتعينه امرا للكلية العسكرية الملكية وتخرجه من دورة اركان الحرب _ القادة العظام من الولايات المتحدة الامريكية وفي الوقت الذي نهنئ انفسنا والوطن بهذا الشبل الأردني لندعو الله ان يكون سندا وذخرا للأردن تحت ظل راية سيدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .





















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر