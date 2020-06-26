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مبارك للدكتور أمجد ابوتين الحنيطي
يتقدم أبناء الحاج يونس احمد عليان بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات بالتوفيق إلى ابن خالهم الشاب صاحب الخلق الرفيع
" أمجد محند ابو تين الحنيطي"
بمناسبة حصولة على شهادة البكالوريس بالطب البشري
سائلين المولى عزوجل له التوفيق والنجاح الدائم لخدمة الأردن العزيز تحت ظل القياده الهاشمية الحكيمة بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
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