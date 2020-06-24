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النائب مجحم الصقور يهنئ الدكتور محمد الهواري
وطنااليوم - حمزه المرعب الصقور
يتقدم سعادة النائب مجحم الصقور بأحرّ التهاني والتبريكات من الدكتور محمد الهواري وآل هواري عامة تخرجه من كلية الطب تخصص طب بشري / جامعة العلوم والتكنولوجيا .
كما وتقدم سعادة الاستاذه سناء غازي البكري احر التهاني والتبريكات له و لوالدته ام محمد شفاء القشي والدكتوره براءه وجميع أبناء آل هواري الكرام بهذا التفوق والنجاح الباهر .
الف الف مبروك ومنها للأعلى بإذن الله .
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