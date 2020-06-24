 وطنا نيوز -النائب مجحم الصقور يهنئ الدكتور محمد الهواري
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النائب مجحم الصقور يهنئ الدكتور محمد الهواري
التاريخ : 24-06-2020 09:05:04 المشاهدات: 1659

وطنااليوم - حمزه المرعب الصقور 

يتقدم سعادة النائب مجحم الصقور بأحرّ التهاني والتبريكات من الدكتور محمد الهواري وآل هواري عامة تخرجه من كلية الطب تخصص طب بشري / جامعة العلوم والتكنولوجيا .

كما وتقدم سعادة الاستاذه سناء غازي البكري احر التهاني والتبريكات له و لوالدته ام محمد شفاء القشي  والدكتوره براءه وجميع أبناء آل هواري الكرام بهذا التفوق والنجاح الباهر .

الف الف مبروك ومنها للأعلى بإذن الله .


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