الرئيسية | اخبار الناس الوزير الخلايلة يسقط حقه الشخصي عن شاب أردني

وطنا اليوم-عمان:قدم المختار عادل سالم العبداللات أبو سالم وأبناء المرحوم المختار حمد سليمان العبداللات الشكر والتقدير والعرفان للدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية لإسقاطه الحق الشخصي عن ابنهم جعفر علي حمد العبداللات بعد الإساءة غير المقصودة. وجاء في الشكر: يتقدم المختار عادل سالم العبداللات أبو سالم وأبناء المرحوم المختار حمد سليمان العبداللات باعظيم الشكر والتقدير والعرفان لمعالي محمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية لكرمه وتسامحه وإسقاط الحق الشخصي عن ابننا جعفر علي حمد العبداللات بعد الإساءة الغير مقصودة بشخصه الكريم وإنت أهل للعلم والفقه وتسامح ومن بيت وعشيرة كريمه وليس غريباً عليكم أبناء قبيلة بني حسن أهل العلم والتسامح و المشيخة وأصلاح ذات البين في المملكة.. فلك كل الحب والاحترام والتقدير ولكم في القلب معزه معالي الشيخ محمد الخلايلة". إدام الله على الشعب الأردني الأصيل الأمن والأمان والاستقرار تحت الرايه الهاشمية وإدام الله عز الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

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