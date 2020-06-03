الرئيسية | اخبار الناس تهنئة وتبريك للملازم أول يحيى مصطفى علي محمد النجادات بمناسبة الترفيع

وطنا اليوم- أبناء المرحوم مصطفى علي محمد النجادات يهنئون أخيهم الغالي الملازم أول يحيى مصطفى علي محمد النجادات بمناسبة صدور الإراده الملكية الساميه بترفيعه إلى رتبة ملازم أول ألف مبروك ونسأل الله أن يرفع درجته في الدنيا والآخرة ويعينه على حمل المسؤولية تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.

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