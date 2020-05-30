الرئيسية | اخبار الناس تهنئة للملازم فالح ابراهيم نجادات بمناسبة الترفيع

وطنا اليوم- الحاج إبراهيم عقله نجادات و الأخ حمزه نجادات يهنئون إبنهم الغالي الملازم فالح إبراهيم عقله نجادات بمناسبة صدور الإراده الملكية الساميه بترفيعه إلى رتبة ملازم ألف مبروك ونسأل الله أن يرفع درجته في الدنيا والآخرة ويعينه على حمل المسؤولية تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. آمين يارب العالمين

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