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شكر وتقدير من فيصل المجالي
شكر وتقدير
يتقدم فيصل المجالي بعظيم الشكر والتقدير من الاستاذه الدكتوره سكينه الريالات والدكتور خليل الحصري والكادر الطبي المرافق من اطباء وممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية بعد أن من الله على ولدي عبدالله بالشفاء العاجل بعد أن اجريت له العمليه الجراحيه الكبرى في الفكين.
أملا ً من الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم ذخراً لهذا البلد العظيم.
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