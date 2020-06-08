 وطنا نيوز -شكر وتقدير من فيصل المجالي
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شكر وتقدير من فيصل المجالي
التاريخ : 04-06-2020 11:26:19 المشاهدات: 1399

شكر وتقدير 

يتقدم فيصل المجالي بعظيم الشكر والتقدير من الاستاذه الدكتوره سكينه الريالات والدكتور خليل الحصري والكادر الطبي المرافق من اطباء وممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية بعد أن من الله على ولدي عبدالله بالشفاء العاجل بعد أن اجريت له العمليه الجراحيه الكبرى في الفكين.

أملا ً من الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم ذخراً لهذا البلد العظيم.


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