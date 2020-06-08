الرئيسية | اخبار الناس شكر وتقدير من فيصل المجالي

شكر وتقدير يتقدم فيصل المجالي بعظيم الشكر والتقدير من الاستاذه الدكتوره سكينه الريالات والدكتور خليل الحصري والكادر الطبي المرافق من اطباء وممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية بعد أن من الله على ولدي عبدالله بالشفاء العاجل بعد أن اجريت له العمليه الجراحيه الكبرى في الفكين. أملا ً من الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم ذخراً لهذا البلد العظيم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر