 وطنا نيوز -العقيد عامر السرطاوي .. مبروك الترفيع
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العقيد عامر السرطاوي .. مبروك الترفيع
التاريخ : 03-06-2020 02:39:19 المشاهدات: 1099

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، ترفيع الناطق الإعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي، إلى رتبة عقيد.

وبهذه المناسبة تهنىء أسرة “وطنا اليوم ” ممثلة بالناشر الدكتور قاسم العمرو العقيد السرطاوي بهذا الترفيع، متمنية له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.


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