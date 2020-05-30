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العقيد عامر السرطاوي .. مبروك الترفيع
وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، ترفيع الناطق الإعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي، إلى رتبة عقيد.
وبهذه المناسبة تهنىء أسرة “وطنا اليوم ” ممثلة بالناشر الدكتور قاسم العمرو العقيد السرطاوي بهذا الترفيع، متمنية له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
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