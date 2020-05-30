 وطنا نيوز -تهنئة وتبريك للعقيد خالد محمود الدلالعه بمناسبة الترفيع
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تهنئة وتبريك للعقيد خالد محمود الدلالعه بمناسبة الترفيع
التاريخ : 03-06-2020 01:36:29 المشاهدات: 1739

وطنا اليوم- الوالد والوالدة والإخوة و الاخوات يهنؤون ابنهم و الشقيق الغالي العقيد خالد محمود الدلالعه بصدور الارادة الملكية السامية بترفيعه لرتبة عقيد في الأمن العام متمنين له التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام الجديدة المسندة إليه. 

و منها للاعلى في خدمة الوطن وجلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى.

اسرة وطنا اليوم تتقدم بالتهنئة والتبريك من الدكتور محمد الدلالعة بمناسبة ترفيع شقيقه العقيد خالد الدلالعة وتعيينه نائبا لمدير شرطة الكرك...الف مبروووك


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