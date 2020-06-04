الرئيسية | اخبار الناس وفاة والد الشهيد الاردني القاضي زعيتر

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمته تعالى ، اليوم الاثنين ، القاضي علاء الدين نافع زعيتر.

والمرحوم هو والد المرحوم الشهيد الاردني رائد زعيتر.

في صباح يوم الإثنين العاشر من آذار عام 2014، اهتز الأردنيون لخبر استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر بخمس رصاصات أطلقها عليه جندي إسرائيلي على جسر الشيخ حسين، وخرجت مظاهرات مختلفة تطالب بـ«الثأر» لدم الشهيد زعيتر بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة وإلغاء معاهدة وادي عربة.

الناطق الإعلامي باسم الحكومة آنذاك محمد المومني ظهر على شاشة التلفزيون الأردني في أخبار الساعة الثامنة مساءً في يوم استشهاد زعيتر مؤكداً أن «كافة أجهزة الدولة لن تهدأ قبل ولن تتوقف عن متابعة الأمر حتى يتم التحقيق بالحادثة».

وكانت إسرائيل زعمت أن الشاب زعيتر حاول خطف سلاح أحد أفراد الحراسة التي تتولى أمن المعبر، ما دفع الحراس والجنود في المكان إلى إطلاق النار عليه.

يذكر أن الشهيد رائد علاء الدين نافع زعيتر (38 عاما) قاضي محكمة صلح عمان.

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