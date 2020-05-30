 وطنا نيوز -مراسم تشيع جثمان ابوجابر اليوم من كنيسة الصعود في خلدا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مراسم تشيع جثمان ابوجابر اليوم من كنيسة الصعود في خلدا
التاريخ : 30-05-2020 09:27:16 المشاهدات: 1852

وطنا اليوم - أعلن مقربون لوزير الخارجية الأردني الأسبق كامل ابو جابر  لوطنا اليوم ان جثمان الفقيد سيتم تشييعه اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف من كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس في خلدا.

وستقام الجنازة برعاية المطران خريستفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكسي. 

ومن هناك ينقل الجثمان إلى مقبرة العائلة في اليادودة ليوارى الثرى إلى جانب والدته ووالده صالح ابو جابر. 

ونظرًا للظروف الراهنة وامتثالاً لتعليمات تدابير السلامة العامة تقتصر مراسم الوداع على افراد العائلة الأصدقاء المقرّبين .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق