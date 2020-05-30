مراسم تشيع جثمان ابوجابر اليوم من كنيسة الصعود في خلدا

وطنا اليوم - أعلن مقربون لوزير الخارجية الأردني الأسبق كامل ابو جابر لوطنا اليوم ان جثمان الفقيد سيتم تشييعه اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف من كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس في خلدا.

وستقام الجنازة برعاية المطران خريستفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكسي.

ومن هناك ينقل الجثمان إلى مقبرة العائلة في اليادودة ليوارى الثرى إلى جانب والدته ووالده صالح ابو جابر.

ونظرًا للظروف الراهنة وامتثالاً لتعليمات تدابير السلامة العامة تقتصر مراسم الوداع على افراد العائلة الأصدقاء المقرّبين .