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حدادين تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال
اتقدم من سيدي صاحب الجلالة الملك_عبدالله_الثاني بن الحسين حفطه الله، و ولي عهده الامين سمو الامير الحسين_بن_عبدالله حماه ربي ورعاه، وللشعب الاردني العظيم بأجمل ايات التهنئة والتبريك بمناسبة #ذكرى الاستقلال. ال 74 ، نهنئ عموم الأردنيين بعيد الاستقلال، ونبارك للوطن أبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن والقائد والشعب بألف خير. أعاد الله هذه المناسبة على #البلاد سنوات وسنوات وهي تتزين بثوب العزة والخير والأمان بإذن الله.
رانيا_حدادين
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