فيديو/ بلدية سحاب تحتفل بعيد الاستقلال برفع أطول علم للمملكة بطول 105 متر

وطنا اليوم - بلدية سحاب تحتفل بعيدي الاستقلال والفطر المبارك بعمل قامت به بلدية سحاب، بإشراف وتوجيه من رئيس البلدية الدكتور عباس عويد المحارمة حيث أبرزت البلدية إنجازاتها من خلال المجسمات التي انجزتها البلدية في مدينة سحاب عكست فيها الروح الوطنية وجسدت فيها الروح الإنسانية احتفالا بالفعاليات الوطنية في عيد الاستقلال الرابع والسبعين.

حيث رفعت البلدية أطول علم في المملكة من قبل موظفي بلدية سحاب يبلغ طوله ١٠٥م وقال رئيس البلدية عباس المحارمة في هذه المناسبة:

"نحث دوما عن التميز ...فما بالكم حينما يتعلق الأمر بالوطن ....وعيد الأستقلال حفظ الله الوطن والقائد"