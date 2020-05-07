بني صخر تصدر بيان تتوعد فيه بالرد على الاعتداء على الطبيبه الخريشا

وطنا اليوم- أصدرت قبيلة بني صخر "حمر النواظر"بيانا حاد اللهجة طالبت فيه الجهات الرسمية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص الذي اعتدى على الطبيبة البيطرية العاملة في مديرية زراعة المفرق الدكتورة "ابتهال الخريشا"وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن ابناء قبيله بني صخر حمر النواظر

العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم

تعرض موظفة في وزارة الزراعة لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد مزارعي المواشي المعروفين في منطقة المفرق مستثمر عربي المدعو ركان الخضيري

بعد ان رفضت الدكتورة ابتهال الخريشا “رئيسة قسم البيطرة في محافظة المفرق” تمرير ارساليات خاصة بتصدير كميات من المواشي وذلك بسبب وجود مخالفات او نقص في الإجراءات وهو ما دفع المزارع للاعتداء عليها لفظياً وجسدياً وتهديدها.

علما بان مديرية زراعة المفرق لم تقبل الشكوى ولم تقبل أيضا من قبل المحافظ وهذا ما وضحه نقيب الأطباء البيطريين

اولا: فعلية نحتفظ بحقنا بالرد على طريقة قبيله حمر النواظر

ثانيا: ننتظر غداء قرار المدعي العام ولذلك احتراما وتقدير للقضاء الاردني وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد

ثالثا: سحب الجنسية من المستثمر السوري ركان الخضيري فوراً وإذا لم يتم سحبها ستكون العواقب وخيمة والجميع يعلم من نحن وكيف نستطيع استراد حقنا

حرر من البادية الوسطى الموقر

اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٦