مجلس امناء صندوق وقفية القدس يطلق حملة لنصرة القدس

وطنا اليوم - وصل إلى موقع وطنا اليوم الاخباري مبادرة لنصرة القدس أعلن عنها السيد خليف الطراونة

* عضو مجلس امناء صندوق وقفية القدس

* رئيس مجلس إدارة أكاديمية القدس للبحث العلمي

"القدس تناديكم.. لتنتصر على كورونا"

حيث قال السيد الطراونه في رسالة التي وصلت وطنا اليوم الاخباري اتمنى من الاصدقاء والا حبة تقديم الدعم المادي للقدس (10-30$) دولار على الأقل على الحساب الواضح في الرابط الإلكتروني ادناه

أطلقت القدس المحتلة حملة دولية لدعم مدينة القدس اليوم الأربعاء الموافق 652020، ودعت فيها أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وكافة محبي القدس ، للمشاركة في أوسع حملة إعلامية على منصات التواصل مساء اليوم لحشد التبرعات للمدينة المحتلة.

وأوضح بيان الحملة التي انطلقت قبل أيام من القدس بحضور المرجعيات الدينية بالمدينة أن الحملة ستنطلق اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين المحتلة.

ودعت النشطاء والمؤثرين للمشاركة والتغريد على وسم الحملة #القدس_تناديكم، #SaveJerusalemFromCorona، وحث العرب والمسلمين في كافة بقاع الأرض على المشاركة في الحملة وتقديم الدعم المادي ولو بجزء بسيط .

وبينت الحملة أنه يمكن التزود بمواد الحملة المختلفة والمتنوعة من خلال منصاتها الاجتماعية على (فيسبوك-انستغرام-تويتر).

ويذكر أن الحملة تهدف لحشد الدعم والمؤازرة لمدينة القدس ولتعزيز صمود أهلها ومساندتهم لمواجهة وباء كورونا.

"القدس تناديكم" حملة خيرية عالمية لدعم مدينة القدس تم إطلاقها من {صندوق ووقفية القدس وجامعة القدس ومحافظة القدس والشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ونقابة الصحفيين وأكاديمية القدس للبحث العلمي .}

علماً بان صندوق ووقفية القدس، هو مؤسسة تنموسة مستقلة تم تأسيسها عام 2015 لدعم مدينة القدس.