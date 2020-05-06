الزميل الدكتور محاسنة يهنئ الدكتور الحوامدة

وطنا نيوز - عمان

يتقدم الدكتور حسن نهار محاسنة ابو نهار وعائلته واخوانه الاستاذ محمد أبو عمران والاستاذ احمد أبو محمد من الزميل الدكتور حسين الحوامدة ابو محمد استاذ ادارة الاعمال في جامعة طيبة بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصول زوجته خولة مصطفى الحوامدة - ابنة ا . د مصطفى محمود الحوامده عميد كلية الشريعة بجامعة جرش سابقا وشقيقة كل من د .عماد و د .خالد و د .زياد و د . جهاد الحوامده وال الحوامدة الكرام بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في العقيدة والأديان بتقدير امتياز ومعدل ٣.٧٥ من ٤ .

وقد تشكلت لجنة المناقشة التي جرت اليوم بأم الجامعات الاردنية - الجامعة الاردنية - من كل من معالي الاستاذ الدكتور بسام العموش ، و الاستاذ الدكتور محمد الخطيب والاستاذ الدكتور عزمي طه .

تهانينا والف الف مبروك ونفع الله بها العباد والبلاد تجت ظل راية ابي الحسين حفظه الله ورعاة .