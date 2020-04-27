 وطنا نيوز -بعد تطبيقها لشروط السلامة العامة ... مركز صحتي الطبي يبدأ باستقبال المرضى خلال فترة السماح المقررة من الحكومه
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بعد تطبيقها لشروط السلامة العامة ... مركز صحتي الطبي يبدأ باستقبال المرضى خلال فترة السماح المقررة من الحكومه
التاريخ : 27-04-2020 11:20:10 المشاهدات: 1484

وطنا اليوم - اخبار الناس

يتقدم مركز صحتي الطبي ممثل بمديره الدكتور محمد المقبل  وكافة العاملين بالمركز بأحرّ التهاني والتبريكات لقائدالبلاد والشعب الاردني الحبيب بحلول شهر رمضان المبارك .

ويبدأ بعد التوكل على الله وأخذ التدابير الوقائية والصحيه وعلى أعلى المستويات وحسب التعليمات التي أصدرتها الحكومة باستقبال المرضى خلال الساعات المسموح بها ، ووفق للشروط الحكوميه ، بمكانه المتواجد بشارع ابو راشد في محافظه اربد ، وفي نفس السياق .

من جهتهم ثمن مراجعوا العياده والمركز الطبي من محافظه اربد بالاجراءات الوقائيه المتخذة ، وبسرعه ومهنيه الخدمه الصحيه المقدمه .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد ومليكها وشعبها والله ولي التوفيق
























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