بعد تطبيقها لشروط السلامة العامة ... مركز صحتي الطبي يبدأ باستقبال المرضى خلال فترة السماح المقررة من الحكومه

وطنا اليوم - اخبار الناس

يتقدم مركز صحتي الطبي ممثل بمديره الدكتور محمد المقبل وكافة العاملين بالمركز بأحرّ التهاني والتبريكات لقائدالبلاد والشعب الاردني الحبيب بحلول شهر رمضان المبارك .

ويبدأ بعد التوكل على الله وأخذ التدابير الوقائية والصحيه وعلى أعلى المستويات وحسب التعليمات التي أصدرتها الحكومة باستقبال المرضى خلال الساعات المسموح بها ، ووفق للشروط الحكوميه ، بمكانه المتواجد بشارع ابو راشد في محافظه اربد ، وفي نفس السياق .

من جهتهم ثمن مراجعوا العياده والمركز الطبي من محافظه اربد بالاجراءات الوقائيه المتخذة ، وبسرعه ومهنيه الخدمه الصحيه المقدمه .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد ومليكها وشعبها والله ولي التوفيق