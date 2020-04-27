 وطنا نيوز -رامي الشبول متنبئ جوي واعد
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رامي الشبول متنبئ جوي واعد
التاريخ : 27-04-2020 10:46:26 المشاهدات: 2900

 قصة نجاح في مجال هواية الطقس والأرصاد الجوية حققها دون دراسة او دورات مختصة في هذا المجال رغم صغر سنه كان الشبول هاوي منذ صغره ومحب لمجال الطقس والمناخ وهو ابن العشر سنوات وأقل اذا كان حب الطقس ومراقبته ينبع لديه بالفطرة عندما اصبح في الصف الخامس بدء يستعمل التكنولوجيا والانترنت وبدء يبحث في هذا المجال ويطور نفسه فيه وبدء يتواصل مع خبراء وعلماء طقس في الخارج لتعلم واخذ الخبرة تعلم الشبول كيفية دراسة الخرائط والتحليل وبدء ينشر توقعاته على حسابه الشخصي في فيسبوك ونال اعجاب واسع وشهرة كبيرة في وقت قصير اذا تخطت صفحته حاجز ال 20 الف متابع لشدة وصدق توقعاته ويقوم الشبول بتحليل الخرائط عن طريق النماذج الأوروبية وجفس الخاصة بالطقس ومراقبة طبقات الغلاف الجوي ومراقبة تذبذب شمال القطب وشمال الاطلسي ويقوم الآن التطوير بنفسه لتعلم اكثر وأكثر ويطمح لدراسة الاذاعة والتلفزيون وفتح مراكز مختصة بالطقس في المستقبل وهو مواليد 21/3/2001 وهذا هو ما جعله مميز هو صغر سنه.


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