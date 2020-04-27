الرئيسية | اخبار الناس رامي الشبول متنبئ جوي واعد

قصة نجاح في مجال هواية الطقس والأرصاد الجوية حققها دون دراسة او دورات مختصة في هذا المجال رغم صغر سنه كان الشبول هاوي منذ صغره ومحب لمجال الطقس والمناخ وهو ابن العشر سنوات وأقل اذا كان حب الطقس ومراقبته ينبع لديه بالفطرة عندما اصبح في الصف الخامس بدء يستعمل التكنولوجيا والانترنت وبدء يبحث في هذا المجال ويطور نفسه فيه وبدء يتواصل مع خبراء وعلماء طقس في الخارج لتعلم واخذ الخبرة تعلم الشبول كيفية دراسة الخرائط والتحليل وبدء ينشر توقعاته على حسابه الشخصي في فيسبوك ونال اعجاب واسع وشهرة كبيرة في وقت قصير اذا تخطت صفحته حاجز ال 20 الف متابع لشدة وصدق توقعاته ويقوم الشبول بتحليل الخرائط عن طريق النماذج الأوروبية وجفس الخاصة بالطقس ومراقبة طبقات الغلاف الجوي ومراقبة تذبذب شمال القطب وشمال الاطلسي ويقوم الآن التطوير بنفسه لتعلم اكثر وأكثر ويطمح لدراسة الاذاعة والتلفزيون وفتح مراكز مختصة بالطقس في المستقبل وهو مواليد 21/3/2001 وهذا هو ما جعله مميز هو صغر سنه.

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