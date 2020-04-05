نيروز الاخبارية تطلق نسختها الانجليزية

وطنا اليوم- قررت نيروز الاخبارية اطلاق نسختها باللغة الانجليزية، تماشيا مع التطور الذي يشهده العالم وتحكم الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بتدفق الاخبار حول العالم دون قيود وشروط.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ايصال اخبار الاردن والترويج له لدى الناطقين باللغة الانجليزية، والتي تعتبر اللغة الاولى عالميا والاكثر انتشارا وهي البوابة التي تقود الى العديد من الدول والاشخاص ممن لا يعرفون العربية.

وارتأت إدارة موقع نيروز الاخبارية إن تكون نسختها الإنجل بحلة بتصميم عصري ومبتكر وبمواصفات حديثة قادرة على المنافسة عالمياً لذى وفرت الادارة أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية على مستوى العالم اضافة الى تجهيز كادر متخصص لغويا واعلاميا من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذه النسخة.

وأكد المدير العام للموقع خليل سند الجبور بأن موقع نيروز الإلكتروني الجديد باللغة الانجليزية يتيح لزواره تجربة فريدة من ناحية سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والتفاعل معها من خلال خطوات سلسة وبسيطة، وبشكل يضمن لاسرة الموقع التعامل مع التغذية الراجعة وخدمة رواد الموقع باسرع وقت ممكن. واضاف الجبور: " ان الموقع الجديد سيخدم بشكل كبير الأجانب المقيمين بالأردن وكذلك الأردنيين المقيمين بالخارج، فقد اصبح الوصول الى المعلومة ايسر باستخدام اللغة الانجليزية".

وأشار الجبور الى أن عملية التحديث والتطوير الجديدة علي الموقع باللغة الإنجليزية أتى نتيجة لتظافر جهود العاملين بالموقع وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة العين غازي الطيب، وانطلاقاً من سعي الموقع لتعزيز وتطوير خدماته المقدمة لكافة الجهات ذات العلاقة وتطوير البيئة التقنية وتعزير البيئة الإعلامية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاعلامية للموقع.

وأكد الجبور بأن الموقع الالكتروني الجديد يتميز بتصميم سريع الاستجابة يتناسب مع جميع أنواع الشاشات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية و الأجهزة الذكية وغيرها، كما يوفر سهولة الوصول والاستخدام من قبل المهتمين والباحثين والإعلاميين، كما تم إعادة تصنيف المعلومات وترتيبها بصورة تتيح للمستخدم إيجاد المعلومات المطلوبة، وتم أيضاً إعداد صفحة خاصة لزوار الموقع تحتوي على المعلومات المهمة المتعلقة بهم تبعاً للغرض من زيارة الموقع، وحتى يستطيع من الاستفادة القصوى من الكم الهائل من المعلومات والأخبار المتوفرة بالموقع وتحديثاتها المستمرة. للدخول الى الصفحة اضغط هنا