الرئيسية | اخبار الناس تهنئة وتبريك للعميد طارق الحباشنة باستلامه مهام منصبه الجديد

وطنا اليوم- بمـشـاعـر مليئـة بالفرحة والسرور يتتقدم ابناء عشائر الحباشنة , بـأحــر الـتهانـي والـتـبـريـكــات لابن العم عطوفة العميد طارق الحباشنة بمناسبة إستلامة منصب مساعد مدير الأمن العام للعمليات . هذا وقد اثبت العميد طارق الحباشنه جدارته في جميع المواقع التي شغلها وتعاونه الكبير مع المواطنين في حل القضايا الأمنيه ولقد شهد له الجميع بحسن اخلاقه الحميده وحسن استقباله للمراجعين اصحاب القضايا المتعثره وساعد على حلها. ونسأل الله أن يعينه على خدمة الوطن والمواطن تحت ضل القيادة الهاشمية حفظ الله مليكنا ووطننا ومتعنا بأمنه وأستقرارة تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ورعاه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر