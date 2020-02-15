النوايسة يشارك في احتفالات جامعه روسيا الاتحادية للصداقه ما بين الشعوب بمناسبة مرور ستين عاماً على انشائها

وطنا اليوم-شارك الدكتور مصطفى النوايسة الأمين العام لديوان التشريع والرأي باحتفالات جامعه روسيا الاتحادية للصداقه ما بين الشعوب، بمناسبه مرور ستين عاما على تأسيسها وجاءت مشاركة النوايسة بعد تلقيه دعوة من رئيسها الدكتور فليبوف فلاديمير وزير التعليم العالي الأسبق، وتضم الجامعه أكثر من ٤٠ ألف طالب من يمثلون ١٦٨ دولة، وحضر العديد من الخريجين الاحتفال، من بينهم رئيس جمهورية غينيا والعديد من الوزراء والسفراء.

وقد التقى الدكتور النوايسة برئيس الجامعه ونائبه واكد خلال اللقاء على الروابط التاريخيه التي تجمع ما بين الشعبين الصديقين الاردني والروسي، بدوره أكد رئيس الجامعه على العلاقة التي تربط بين البلدين والتي أرسى دعائمها الزعيمين الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس فلاديمير بوتين اللذان تربطهما صداقة شخصيه واحترام كبير.