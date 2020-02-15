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الصحفي عدنان برية يعلن ترشحه لعضوية نقابة الصحفيين
وطنا اليوم-اصدر الصحفي عدنان برية بيانا أعلن فيه الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحافيين
الزملاء والزميلات الأكارم..
انطلاقاً من قيم العمل النقابي الحُر، وإيماناً بوحدانية القضية المهنية، واستناداً إلى وعيّ عميق بجملة التحديات، وانحيازاً لتطلعات الصحافيين والصحافيات، وتفهماً لضرورة استعادة دور نقابة الصحفيين، في الراهن والمستقبل، أتقدم إليكم بطلب ترشحي لعضوية مجلس النقابة، مستأذناً ثقتكم ودعمكم.
وإذ أخطو هذه الخطوة، فإني أُسندها بمبادئ أساسية مُلزِمة:
أولاً: قائمة انتخابية برامجية، صريحة ومُعلنة ومُتوافقة، فقهاً وقولاً وعملاً، ويقترن فيها الترشّح بما سبق من فعلٍ وعمل.
والله ولي التوفيق..
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