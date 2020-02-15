الصحفي عدنان برية يعلن ترشحه لعضوية نقابة الصحفيين

وطنا اليوم-اصدر الصحفي عدنان برية بيانا أعلن فيه الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحافيين

وفي ما يلي نص البيان:

الزملاء والزميلات الأكارم..

تحية إجلال وإكبار..

انطلاقاً من قيم العمل النقابي الحُر، وإيماناً بوحدانية القضية المهنية، واستناداً إلى وعيّ عميق بجملة التحديات، وانحيازاً لتطلعات الصحافيين والصحافيات، وتفهماً لضرورة استعادة دور نقابة الصحفيين، في الراهن والمستقبل، أتقدم إليكم بطلب ترشحي لعضوية مجلس النقابة، مستأذناً ثقتكم ودعمكم.

وإذ أخطو هذه الخطوة، فإني أُسندها بمبادئ أساسية مُلزِمة:

أولاً: قائمة انتخابية برامجية، صريحة ومُعلنة ومُتوافقة، فقهاً وقولاً وعملاً، ويقترن فيها الترشّح بما سبق من فعلٍ وعمل.

ثانياً: رؤية عمل متكاملة، تصِف وتشخّص وتُعالج وتُقيّم، وفق خطة تنفيذية محددة.

ثالثاً: مجلس استشاري، بعضوية حرّة ومفتوحة، للاستئناس والاسترشاد بتوجهات الهيئة العامة في مختلف الملفات.

رابعاً: الانحياز المطلق والصريح للهيئة العامة ومصالحها، دون سواها، باعتبارها الهدف والغاية.

خامساً: اعتماد الشفافية والنزاهة والمكاشفة في مرحلتي الترشح والعمل النقابي.

والله ولي التوفيق..

أخوكم/ عدنان برية

0790791607