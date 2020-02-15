الرئيسية | اخبار الناس مندوبا عن الملك .. العيسوي بعزاء البلبيسي

وطنا اليوم-عمان:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم معتصم إسماعيل البلبيسي، رئيس التشريفات الملكية الأسبق ، في عهد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم البلبيسي الثلاثاء، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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