الصحفي صدقي الريماوي في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الخلوق الصحفي صدقي الريماوي.

الزميل الريماوي عمل مندوبا وسكرتير تحرير في وكالة الأنباء الأردنية ومراسلا للوكالة في سلطنة عمان وتقاعد بناء على طلبه من " بترا" ليتفرغ للعمل في صحيفة الدستور التي تقاعد منها قبل سنوات .

الزميل الريماوي عضو نقابة الصحفيين منذ اكثر من 40 عاما ،كما شغل عضوية مجلس النقابة في احدى دوراته في الثمانينيات .