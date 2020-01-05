 وطنا نيوز -الصحفي صدقي الريماوي في ذمة الله
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الصحفي صدقي الريماوي في ذمة الله
التاريخ : 21-01-2020 08:58:46 المشاهدات: 1534

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الخلوق الصحفي صدقي الريماوي.

الزميل الريماوي عمل مندوبا وسكرتير تحرير في وكالة الأنباء الأردنية ومراسلا للوكالة في سلطنة عمان وتقاعد بناء على طلبه من " بترا" ليتفرغ للعمل في صحيفة الدستور التي تقاعد منها قبل سنوات .

الزميل الريماوي عضو نقابة الصحفيين منذ اكثر من 40 عاما ،كما شغل عضوية مجلس النقابة في احدى دوراته في الثمانينيات .


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