 وطنا نيوز -الدكتور برق الضمور امينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية
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الدكتور برق الضمور امينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية
التاريخ : 21-01-2020 01:58:48 المشاهدات: 1686

وطنا اليوم- قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور برق صالح الضمور امينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور الضمور حاصلا على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من القاهرة، ويعمل في وزارة التنمية الاجتماعية منذ اكثر من 25 عاما، وقد وقع الاختيار عليه لهذا المنصب بعد تقدمه، على منافسيه لهذه الوظيفة.

 اسرة وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالدكتور قاسم العمرو تتقدم من الاخ والصديق الدكتور برق الضمور بالتهنئة والتبريك متمنيين له النجاح والتقدم في موقعه الجديد.


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