الرئيسية | اخبار الناس وفاة المذيعة الاردنية هيا المجالي

وطنا اليوم-عمان:نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الزميلة الإعلامية هيا المجالي التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم

واستذكر العضايلة ما قدمته الزميله المجالي من اسهامات اعلامية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحرصها على القيم الاعلامية المتزنه ونقلها للحقيقة عبر عملها في دائرة الاخبار في التلفزيون الاردني كمندوب اخباري ومحرر صحفي.

كما نعى رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميلة هيا المجالي مستذكرين مسيرتها المهنية في خدمة الوطن سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه

كما نعى مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر والزملاء في المؤسسة الفقيدة هيا المجالي التي اسمهت مع زملائها في العمل الاعلامي المهني المحترف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

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