السرطان يهزم الكاتبة فاتنة الخريشا

وطنا اليوم-عمان:غيب الموت الاثنين الشابة الكاتبة فاتنة الخريشا عن عمر ثلاثين إثر صراع مع مرض السرطان.

وسيشيع جثمان الكاتبة الشابة في لندن ، الثلاثاء.

وقالت اسرتها انها كتبت الاحد منشورا عن مرضها ، وكأنها تودعه، لكنها تعبت كثيرا بعد ذلك الا ان توفاها الله ظهر الاثنين.

وكتب والد فاتنه على صفحتها على الفيسبوك :

دكتوره فاتنه الخريشا نجمه غدت انا لله وانا اليه راجعون

انتقلت الى رحمه الله تعالى بنتي الغاليه الحبيبه فاتنه عن عمر ثلاثين سنه وسيشع جثمانها الطهور اهنا في لندن يوم غد رحمك الله يا فتون رحمة واسعه وسكنك فسيح الجنان

البارح صباح كانت زينه وصاحيه وكتبت عن مرضها وكنها تودع ياروحي وكان موعد الجرعه الخامسه بعده تعبت كثير كثير وبعد الساعه عشره مسا توقفت الرئات وحطونها عاجهاز تنفس واليوم بعد الضهر توقف قلبها وفاضت روحها الطاهره

عذريني يا عمري لاني ما عرف الكتابه مثلك وماحدن يصير مثلك يا ويل قلبي يا ميمتي عشتين يتيمه وحيده ومتين غريبه قبل ما تحققين حلمك

الله يعنيه جده وشو وده يصيربوه متعلقن به وكان يسولفن لفتون عن قصص وتاريخ ونساب العشاير ودايم يقول ياجدي يافتون خلك قلم حق كانت تقرا لجدها شو تكتب وشو يقولون الناس عنه كانت تحب الجميع كانت شمعه ومثل مايقولون مهي طير عيشه ارجو من الجميع مسمحتها والدعا لها عطتني حساب صفحتها امانه ووصتني انه يظل مفتوح للذكرى الله يرحمك ويجعل الجنه مثواك وداعا يا ميمتي والله قطعتين قلبي.