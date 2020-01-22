الرئيسية | اخبار الناس والدة العميد أنور الطراونة في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان:انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة عصرية الطراونة (أم انور) والدة العميد انور سلامة الطراونة /مدير اداره مكافحة المخدرات وسيشيع جثمانها الطاهر بعد بعد صلاة الظهر في مسجد الحسينية الكبير / الكرك الى مقبرة الحسينية، تقبل التعازي للثلاثة ايام الأولى في جمعية الحسينية الخيرية ولليوم الرابع في عمان/ ديوان أبناء الكرك. وانا لله وانا اليه راجعون

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