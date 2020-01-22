 وطنا نيوز -والدة العميد أنور الطراونة في ذمة الله
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والدة العميد أنور الطراونة في ذمة الله
التاريخ : 13-01-2020 01:13:33 المشاهدات: 1327

وطنا اليوم-عمان:انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة عصرية الطراونة (أم انور) والدة العميد انور سلامة الطراونة /مدير اداره مكافحة المخدرات وسيشيع جثمانها الطاهر بعد بعد صلاة الظهر في مسجد الحسينية الكبير / الكرك الى مقبرة الحسينية، تقبل التعازي للثلاثة ايام الأولى في جمعية الحسينية الخيرية ولليوم الرابع في عمان/ ديوان أبناء الكرك.

وانا لله وانا اليه راجعون


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