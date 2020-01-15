الخطاطبة رئيسا للائتلاف الوطني للأحزاب

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وطنا اليوم-انتخب الأمناء العامون للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أمين عام حزب النهضة الوطنية المحامي اسماعيل الخطاطبة رئيسا للائتلاف.

كما انتخبت الهيئة امين عام حزب الشهامة مشهور زريقات نائبا للرئيس، بحضور الأمناء العامين للائتلاف الوطني الذي تنتسب له احزاب الوسط الإسلامي، والمؤتمر الوطني زمزم، والشورى، والرأي الاردنية، والشهامة الاردنيةن وجبهة النهضة الوطنية.

وطالب الخطاطبة بتقديم التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لمجلس النواب في دورته العادية الحالية، لإدخالها عليه بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية، ومنحها الدور في تشكيل القوائم الانتخابية الوطنية المفتوحة حتى تنسجم هذه التعديلات مع التوجهات الملكية في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف السامي للحكومة الذي أكد صراحة ضرورة تعديل التشريعات التي تعزز دور الأحزاب، وتمكينها من المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية. --(بترا)

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