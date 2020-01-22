|
وفاة الكاتب والاديب رسمي ابو علي
وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمته تعالى الإعلامي والكاتب والاديب رسمي ابو علي.
والراحل عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الإتحاد العام للكتاب الفلسطيني.
من مؤلفات الكاتب الراحل :
قط مقصوص الشاربين أسمه ريس (قصص) دار المصير الديمقراطي، بيروت، 1980.
لا تشبه هذا النهر (ديوان شعر) اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ودار الحوار، دمشق، 1984.
الطريق إلى بيت لحم (رواية) دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1990.
ذات مقهى (ديوان شعر) رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، 1998.
أوراق عمان الخمسينات (سيرة ذاتية) أمانة عمان الكبرى، عمان، 1998.
ينزع المسامير ويترجل ضاحكاً (قصص) دار الثقافة، رام الله، 1999.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|