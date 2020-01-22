وفاة الكاتب والاديب رسمي ابو علي

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمته تعالى الإعلامي والكاتب والاديب رسمي ابو علي.

ولد رسمي حسن محمد علي في المالحة/ القدس عام 1937، وحصل على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1964.

عمل مذيعاً ومقدماً ومنتجاً لبرامج أذاعية شملت المنوعات والمسلسلات الدرامية والتعليقات السياسية في أذاعة عمان خلال السنوات 1964-1966 أنتقل بعدها للعمل في أذاعة فلسطين خلال السنوات 1966-1982 ومنذ ذلك العام وهو متفرغ للكتابة الصحفية.

والراحل عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الإتحاد العام للكتاب الفلسطيني.

من مؤلفات الكاتب الراحل :

قط مقصوص الشاربين أسمه ريس (قصص) دار المصير الديمقراطي، بيروت، 1980.

لا تشبه هذا النهر (ديوان شعر) اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ودار الحوار، دمشق، 1984.

الطريق إلى بيت لحم (رواية) دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1990.

ذات مقهى (ديوان شعر) رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، 1998.

أوراق عمان الخمسينات (سيرة ذاتية) أمانة عمان الكبرى، عمان، 1998.

ينزع المسامير ويترجل ضاحكاً (قصص) دار الثقافة، رام الله، 1999.