 وطنا نيوز -وفاة الحاج صبري رشید عنبوسي
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وفاة الحاج صبري رشید عنبوسي
التاريخ : 07-01-2020 03:05:17 المشاهدات: 1166

بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)..
إيمانا وتسليما بقضاء الله وقدره ينعي أهالي طوباس عامة وعشيرة العنبوسي وابو صلاح خاصة المرحوم بإذن الله تعالی الحاج صبري رشید عنبوسي (ابو رياض) والذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء يوم الاثنين الموافق 6 /1 /2020 وسوف يشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2020 من مسجد الطباع الواقع في الجاردنز قرب جبري المركزي وسيتم الدفن في مقبرة شمال عمان شفا بدران.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر في ديوان أهالي طوباس في عمان /عرجان قرب مدارس العروبة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 1 /2020 .

وللنساء في منزل المرحوم الكائن في الجاردنز قرب جبري المركزي.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون


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