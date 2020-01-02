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وفاة الحاج صبري رشید عنبوسي
بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)..
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر في ديوان أهالي طوباس في عمان /عرجان قرب مدارس العروبة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 1 /2020 .
وللنساء في منزل المرحوم الكائن في الجاردنز قرب جبري المركزي.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون
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