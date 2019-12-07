الرئيسية | اخبار الناس محمود هاشم رشيد عريقات أبو حسام في ذمة الله

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم نَعي فاضِل ينعى آل عريقات في الأردن وفلسطين والمهجر فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى محمود هاشم رشيد عريقات أبو حسام زوج الفاضلة ديانا خليل عليان ووالد كل من حسام وسامر وسهيل وأسامة وسهى وسناء شقيق العميد الركن المتقاعد محمد هاشم عريقات وكل من المرحومين نايف ونواف وأحمد الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز واحد وثمانون عاما وقد ورى جثمانه الطاهر هناك تقبل التعازي للرجال في ديوان آل عريقات في بيادر وادي السير شارع عبد الرحمن الحسامي مقابل مدرسة أم حبيبة وللنساء في منزل في منزل الحاج سليم داوود علي عريقات ( ابو داوود) وتقبل التعازي يومي الجمعه والسبت. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة ويلهم آهلها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون

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