 وطنا نيوز -محمود هاشم رشيد عريقات أبو حسام في ذمة الله
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محمود هاشم رشيد عريقات أبو حسام في ذمة الله
التاريخ : 31-12-2019 02:04:50 المشاهدات: 1178

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

نَعي فاضِل

ينعى آل عريقات في الأردن وفلسطين والمهجر فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى محمود هاشم رشيد عريقات أبو حسام زوج الفاضلة ديانا خليل عليان ووالد كل من حسام وسامر وسهيل وأسامة وسهى وسناء شقيق العميد الركن المتقاعد محمد هاشم عريقات وكل من المرحومين نايف ونواف وأحمد الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز واحد وثمانون عاما وقد ورى جثمانه الطاهر هناك تقبل التعازي للرجال في ديوان آل عريقات في بيادر وادي السير شارع عبد الرحمن الحسامي مقابل مدرسة أم حبيبة وللنساء في منزل في منزل الحاج سليم داوود علي عريقات ( ابو داوود) وتقبل التعازي يومي الجمعه والسبت.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة ويلهم آهلها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 


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