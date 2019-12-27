مبارك الخطوبة عدي ابو زهره

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وطنا اليوم-يهنئ كامل محمود الحزقي اخيه وصديقيه عدي ابو زهره بمناسبة خطوبته

تهنئة مفعمة بالسرور مكللة بالورود معطرة بعطر الياسمين تحملها أسرابا من الطيور وتحلق بها في الأفق البعيد وتتألق في سماء الحلم السعيد بابتسامات عريضة ترتسم على وجهها مملوئه سرور وسعادة

خطوبة💍مباركة

التمام على خير ان شاء الله وعقبال الفرحه الكبيره

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