مدير دائره الشؤون الصحيه في بلدية الزرقاء يواصل لقاءاته برؤساء اقسام الصحة في مناطق البلدية

وطنا اليوم-في اطار الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء والتي تاتي استجابة لتعليمات رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني .

قام مدير دائره الشؤون الصحيه " م. زيد الزواهره " بعقد اجتماع لجميع رؤساء اقسام الصحه ومشرفين الصحه ومراقبين الصحه في جميع المناطق بحضور مساعد مدير دائرة الشؤون الصحية السيد حسن هزاع الزواهرة .

وتحدث " م. زيد الزواهره " في الاجتماع عن فن التعامل مع اصحاب المحلات التجاريه وضبط النفس والتماس العذر لأصحاب المحلات التجارية , لما يمرو به من ظروف صعبه وكيفيه التخفيف على المواطنين .

وأضاف الزواهرة ان الاجتماع يهدف الى تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطنين والتجار والعمل على منظومة للتفتيش الميداني انطلاقا من التزام دائرة الشؤون الصحية بالالتزام والحفاظ على صحة المواطن .

وأكد الزواهرة ان الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء تسعى من خلال موظفيها المنتشرين بكافة احياء ومناطق محافظة الزرقاء الى تعزيز العمل اللائق من خلال الامتثال للقوانين والتعليمات التي تصدر عن الدائرة والعمل على نشر ثقافة السلامة والصحه المهنية على اسس موضوعية ومنهجية .

وقال " الزواهرة " أن جود جهاز تفتيش عالي الكفاءة ومتخصص في مجال السلامة والصحة من شأنه الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير أداء العاملين وضبط أسلوب العمل فيها لضمان تقديم خدمات الرقابة الصحية بالشكل المطلوب .

وشدد الزواهرة على ان الاجتماع يأتي للاستمرار في التأهيل وصقل مهارات وخبرات كافة الموظفين عن طريق اعطاء الارشادات اللازمة لهم , بهدف تنمية ورفع كفاءة وأداء جميع المفتشين بمجال الرقابة الصحية ، وبما يساهم فى دعم منظومة المراقبة والتفتيش وسلاسة التعامل مع اخواننا التجار .

وفتح " الزواهرة " باب النقاش حيث شارك غالبية المجتمعين من مراقبي الصحة ومشرفين ورؤساء اقسام , بالتطرق للحديث عن القوانين الحديثه , وكيفيه اعطاء صوره مشرقه عن مديريه الشؤون الصحيه والسلامه العامه تعكس الصورة والسمعة الطيبة لبلدية الزرقاء وموظفيها , في حين وصف العديد من المجتمعين ان الاجتماع كان مثمرا ورائعا وناجحا .

وختم " م. زيد " مدير دائرة الشؤون الصحية بأن باب مكتبه مفتوح لجميع الزملاء لمن يشعر بانه وقع عليه ظلما وانه سيكون نصيرا له بالحق , مؤكدا ان هذه الجلسه ستتكرر دائما, ووعد بانه سيقيم مائده غداء تكريما لجهود الزملاء في دائرة الشؤون الصحية بـ بلديه الزرقاء .

" م. زيد الزواهره " بعقد اجتماع لجميع رؤساء اقسام الصحه ومشرفين الصحه ومراقبين الصحه في جميع المناطق بحضور مساعد مدير دائرة الشؤون الصحية السيد حسن هزاع الزواهرة .

وتحدث " م. زيد الزواهره " في الاجتماع عن فن التعامل مع اصحاب المحلات التجاريه وضبط النفس والتماس العذر لأصحاب المحلات التجارية , لما يمرو به من ظروف صعبه وكيفيه التخفيف على المواطنين .

وأضاف الزواهرة ان الاجتماع يهدف الى تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطنين والتجار والعمل على منظومة للتفتيش الميداني انطلاقا من التزام دائرة الشؤون الصحية بالالتزام والحفاظ على صحة المواطن .

وأكد الزواهرة ان الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء تسعى من خلال موظفيها المنتشرين بكافة احياء ومناطق محافظة الزرقاء الى تعزيز العمل اللائق من خلال الامتثال للقوانين والتعليمات التي تصدر عن الدائرة والعمل على نشر ثقافة السلامة والصحه المهنية على اسس موضوعية ومنهجية .

وقال " الزواهرة " أن جود جهاز تفتيش عالي الكفاءة ومتخصص في مجال السلامة والصحة من شأنه الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير أداء العاملين وضبط أسلوب العمل فيها لضمان تقديم خدمات الرقابة الصحية بالشكل المطلوب .

وشدد الزواهرة على ان الاجتماع يأتي للاستمرار في التأهيل وصقل مهارات وخبرات كافة الموظفين عن طريق اعطاء الارشادات اللازمة لهم , بهدف تنمية ورفع كفاءة وأداء جميع المفتشين بمجال الرقابة الصحية ، وبما يساهم فى دعم منظومة المراقبة والتفتيش وسلاسة التعامل مع اخواننا التجار .

وفتح " الزواهرة " باب النقاش حيث شارك غالبية المجتمعين من مراقبي الصحة ومشرفين ورؤساء اقسام , بالتطرق للحديث عن القوانين الحديثه , وكيفيه اعطاء صوره مشرقه عن مديريه الشؤون الصحيه والسلامه العامه تعكس الصورة والسمعة الطيبة لبلدية الزرقاء وموظفيها , في حين وصف العديد من المجتمعين ان الاجتماع كان مثمرا ورائعا وناجحا .

وختم " م. زيد " مدير دائرة الشؤون الصحية بأن باب مكتبه مفتوح لجميع الزملاء لمن يشعر بانه وقع عليه ظلما وانه سيكون نصيرا له بالحق , مؤكدا ان هذه الجلسه ستتكرر دائما, ووعد بانه سيقيم مائده غداء تكريما لجهود الزملاء في دائرة الشؤون الصحية بـ بلديه الزرقاء .