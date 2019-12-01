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الشواهين يولم على شرف الصرايرة والبطاينة والطراونة والشحاحدة وسيف
وطنا اليوم- أقام المهندس فادي الشواهين العمرو باسم قبيلة العمرو مأدبة غداء حضرها معالي المهندس جمال الصرايرة، ومعالي نضال البطاينة ومعالي المهندس ابراهيم الشحاحدة، ومعالي المهندس خالد سيف ورجال الدين المسيحي، بحضور الدكتور اخليف الطراونة والدكتور ظافر الصرايرة والنائب مصلح الطراونة النائب هيثم زيادين وشيخ مشايخ الكرك عاطف عطوي المجالي، ولفيف من المدعوين من عشائر القصر، وقد سعد الجميع بهذا اللقاء الاجتماعي التواصلي وقد استمع السادة الوزراء لمطالب ابناء المنطقة الخدمية، وقد مثلت هذه الدعوة كما سابقاتها مناسبة اجتماعية رائعة للتواصل بين ابناء المنطقة والتداول في الشأن العام.
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