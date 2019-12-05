شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الطوائف المسيحية باعياد الميلاد المجيد

وطنا اليوم-عمان:يتقدم معالي المهندس علي الغزاوي رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية وعطوفة المهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي والعاملين فيها باجمل التهاني والتبريكات من ابناء الوطن ابناء الطوائف المسيحية بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة.

ويتضرعون الى الله ان يعيد هذه المناسبة علينا جميعا بالخير والبركة وان يحفظ قائد الوطن وشعبه العظيم من كل مكروه.

وأكد المجالي ضرورة المحافظة على أواصر المحبة والوحدة الوطنية لأبناء شعبنا الأردني الواحد المتحاب والمتماسك , متمنياً أن تعم الطمأنينة والسلام الأردن وفلسطين والقدس والعالم أجمع.

واتمنى لوطننا مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد ابنائه وبناته وإرادتهم الصلبة التي تثبت دوما انها اقوى من كل التحديات .

عيدا مجيدا وعاما مباركا على الوطن وأهله .



