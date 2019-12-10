شكر على تعاز بوفاة المرحوم عارف محمود حامد العدوان

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شكر على تعازي

عشيرة العدوان عامه والكايد خاصه

ابناءالمرحوم عارف محمود حامد العدوان

(أبو حمزه)

‎ إنا لله و إنا اليه راجعون

اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرآ منها

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان

‎لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة بوفاة والدي العزيز سواء بالحضور الى بيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو بواسطة أدوات التواصل الاجتماعي أو الرسائل

فقد كانت لتعزيتكم الراقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا. اليكم منا خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء ، ونسأل الله العلي القدير أن يجنبكم كل مكروه، وان يجزيكم الله خير الجزاء وان لايريكم الله مكروها بعزيز لكم وان يجعل كل مابذلتوه من اجلنا بميزان حسناتكم جميعًآ.

المصاب في فقدان والدنا كان جللًا والألم كبيرا ولاكن ما قدمتموه لنا من مواساتكم وتعازيكم الحاره ودعواتكم الصادقه واسترحامكم وشعوركم خفف عنا وجميع أقاربي خفف عنا الشئ الكبير وهذا ان دل علي شئ فانما يدل علي طيب أخلاقكم وصدق مشاعركم كما نسال الله تعالى لايريكم أي مكروه بعزيز وان يحفظكم من كل مكروه وان يغفر لكم جميعا وان يتولاكم في الصالحين والصديقين ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء

وإنالله وإنا إليه

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