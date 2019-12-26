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جاهة كبيرة لعشيرة ابو ركبة تؤم مضارب بني حميدة لطلب يد الدكتورة راية علي الخضور
وطنا اليوم- توجهت جاهة عشيرة ابو ركبة في مادبا إلى مضارب عشيرة بني حميدة لطلب يد ابنتهم الدكتورة راية ابنة الدكتور علي الخضور لابنهم الدكتور محمد ابن رجل الأعمال عامر أبو ركبة . وطلب الشيخ طراد المسلط الفايز نيابة عن الجاهة الكريمة فيما استقبل الجاهة جمع من عشيرة بني حميدة واجاب عنهم الشيخ خالد بن طريف.
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