الرئيسية | اخبار الناس وفاة مدير عام بترا الأسبق الكيلاني

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمة الله تعالى، مدير عام وكالة الانباء الاردنية الاسبق، الدكتور موسى زيد الكيلاني الذي وافته المنية الاثنين، بعد حياة حافلة بالجد والعطاء.

ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الاردنية (بترا) أمجد عودة العضايلة، ببالغ الحزن والاسى المرحوم الكيلاني، مستذكرا مناقب الفقيد وسجله الحافل بالعطاء والبذل وخدماته الجليلة لوطنه وقيادته.

واعرب العضايلة عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة المرحوم وذويه والاسرة الصحفية، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

كما نعى مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فايق حجازين واسرة الوكالة المرحوم الكيلاني، الذي شغل منصب مديرها العام عام 1973، معربا عن تعازيه ومواساته لأسرة المرحوم وذويه، وداعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته.

وعمل المرحوم الكيلاني، استاذا في عدد من الجامعات، وتسلم رئاسة تحرير عدد من الصحف اليومية والاسبوعية والمطبوعات المتخصصة الاخرى، مثلما تقلد عددا من المناصب القيادية كدائرة المطبوعات والنشر. وكان الكيلاني حصل على جوائز صحفية اهمها جائزة الملك حسين الإبداعية كأفضل كاتب مقال صحفي باللغة الانجليزية، وانجز خلال حياته مؤلفات عدة منها كتاب قضايا سياسية واعلامية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر