جامعة عمان العربية تنعى الحاج صالح الزغل

وطنا اليوم-عمان:تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله "الحاج صالح محمد الزغل" "والد زوجة" الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة.

وتتقدم أسرة الجامعة من الأستاذ الدكتور ماهر سليم ومن آل الزغل الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين من مسجد الزغل / ضاحية الأمير راشد، خلف الدوار الثامن، بجوار مدرسة الصفوة ويوارى جثمانه في مقبرة المناصير بعد أبو السوس (الدبة).

تقبل التعازي للرجال والنساء ولمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء في منزل الفقيد الكائن في أم أذينة – شارع الملك شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، قرب وزارة البيئة / فيلا رقم 78.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"