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والد زوجة د. ماهر سليم في ذمة الله
وطنا اليوم-عمان:انتقل إلى رحمة الله تعالى والد زوجة رئيس جامعة عمان العربية د. ماهر سليم الحاج صالح محمد الزغل وسيتم الصلاة على الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الزغل / ضاحية الأمير راشد خلف الدوار الثامن وبجوار مدرسة الصفوة والدفن في مقبرة المناصير بعد ابو السوس (الدبة) والعزاء في منزل الفقيد الكائن في أم أذينة بقرب وزارة البيئة /فيلا رقم ٧٨ شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز بعد صلاة العصر انا لله وانا اليه راجعون
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