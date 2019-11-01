الرئيسية | اخبار الناس رحيل المذيعة الأردنية سلوى حداد

وطنا اليوم-عمان:انتقلت الى رحمة الله تعالى المذيعة الاردنية سلوى حداد.

عملت حداد في إذاعة عمان من 1958 وحتى 1970، لتنتقل بعدها للعمل في الامارات حتى عام 1993.

وعادت حداد إلى عمان وللعمل في الاذاعة من جديد.

وبعد وفاة زوجها قررت الابتعاد عن العمل الاذاعي ، قائلة : "ما قدرت أكون في الاذاعة الي ما فيها وصفي، ما حسيت بشي مثل زمان، فضلت اترك العمل".

وبقيت حداد في بيتها حتى وفاتها يوم الجمعة الماضية.

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